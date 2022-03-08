Starbucks зупиняє роботу в Росії

Мережа кав'ярень Starbucks зупиняє всю свою діяльність у Росії через війну в Україні, повідомляє Новое время.

Як передає CNBC, про такий крок компанія оголосила за мережею ресторанів швидкого харчування McDonalds. У компанії близько 130 кав'ярень у Росії. Всі ці заклади працюють за франшизою і материнська компанія Starbucks не керує жодним із них сама. За підрахунками аналітиків, на російський бізнес Starbucks припадає менше ніж 1% доходу компанії.

Призупинення ділової активності включає доставку продуктів Starbucks і її ліцензіат тимчасово закриє магазини Starbucks.

Компанія підтримає своїх майже 2000 співробітників, які проживають в Росії.

СЕО компанії Кевін Джонсон пообіцяв пожертвувати роялті від свого російського бізнесу на гуманітарну мету в Україні.