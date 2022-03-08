Росію не допустили на ЧС-2022 з футболу

Збірній країни-агресору зараховано технічну поразку у протистоянні з Польщею, повідомляє Укрiнформ.

На офіційному сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА) йдеться, що національна збірна Росії не зможе виступити на чемпіонаті світу-2022, який пройде наприкінці року в Катарі.

Росіянам, які влаштували геноцид українському народу повномасштабною війною, зараховано технічну поразку у протистоянні зі збірною Польщі.

У фіналі стикового плей-офф ЧС-2022 поляки зіграють із переможцем пари Швеція - Чехія.