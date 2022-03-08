ДСНС: під Харковом через ворожий авіаудар загинули двоє людей

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про загибель двох людей, у тому числі дитини 2015 року народження, від ворожого авіаудару на Харківщині, повідомляє Укрiнформ.

"О 19:05 у селі Донець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряда до житлового будинку, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.)" , - інформує пресслужба ДСНС.

Зазначається, що також підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій з-під завалів врятовано 1 особу.