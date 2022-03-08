Зеленський про російські обстріли маршрутів евакуації: "це просто тортури"

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що 8 березня українській стороні все ж вдалося організувати гуманітарний коридор із Сум до Полтави.

"Сотні людей врятовані. Гуманітарний вантаж доставлений. Але це тільки відсоток від того, що потрібно зробити, що чекають наші люди, заблоковані українці" , - розповів Зеленський

Президент відзначив готовність і до доставки товарів першої необхідності та медикаментів, і до евакуації громадян з інших населених пунктів, однак війська РФ не хочуть припиняти обстріли.