ОДА: Миколаїв готується до атаки РФ: замовили автобуси для військовополонених

У Миколаєві готуються до штурму росіян. Вже замовили 50 автобусів для полонених окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За словами Кіма, ніч в Миколаєві буде спокійною, тому що окупанти намагаються виспатися.

"Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а підготувати потрібно" , - повідомив Кім.

За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за всяку ціну хочуть взяти Миколаїв.

Нагадаємо, напередодні Миколаїв протягом дня атакували ворожі сили. Однак українські військові та територіальна оборона змогли відбити місто.