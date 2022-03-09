Окупанти хочуть перекачувати пальне з Білорусі для забезпечення військ, - Генштаб

Російські окупанти планують для забезпечення власних військ і техніки пальним під'єднатися до центрального нафтопродуктопроводу та організувати перекачування з території Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначають у Генштабі, російські окупаційні сили планують створити на тимчасово захопленій українській території мережу польових трубопроводів, щоб була можливість під'єднати їх до центрального нафтопродуктопроводу і перекачувати пальне з території Республіки Білорусь.

Раніше в Генеральному штабі повідомили, що військово-політичне керівництво Білорусі зберігає ознаки готовності до можливої широкомасштабної участі своїх ЗС у бойових діях проти України на боці РФ.

Нагадаємо, що Євросоюз назвав режим Лукашенка соагресором у війні РФ проти України.