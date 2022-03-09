"Укрзалізниця" дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 9 березня

"Укрзалізниця" дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 9 березня
Фото: Facebook

В Укрзалізниці розповіли, як курсуватимуть поїзди та здійснюватимуться приміські залізничні перевезення у середу, 9 березня. За яким графіком можна буде виїхати з Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Кривого Рогу та Лиману, та які будуть додаткові евакуаційні рейси, повідомляє РБК-Україна.

З Києва:

  • 01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
  • 06:23 - №142 Львів - Лиман
  • 06:23 - №114 Львів - Лиман
  • 07:00 - №722 Дарниця - Харків
  • 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
  • 08:00 - №705 Дарниця - Львів
  • 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів
  • 17:00 - №743 Київ - Львів
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів
  • 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
  • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

  • 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
  • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
  • 08:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
  • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 - №15 Харків – Рахов
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
  • 15.02 Харків-Ужгород

Рейси по ст. Дніпро:

  • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 14:00 - №732 Дніпро – Львів
  • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ - Одеса
  • 00:58 - №078 Одеса - Ковель
  • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
  • 03:42 - №060 Чоп - Київ
  • 03:42 - №058 Ворохта - Київ
  • 03:54 - №106 Одеса - Київ
  • 04:31 - №081 Ужгород - Київ
  • 04:42 - №050 Трускавець – Київ
  • 06:03 - №056 Рахів – Київ
  • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
  • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 18:07 - №055 Київ – Рахів
  • 20:50 - №716 Львів – Київ
  • 21:45 - №081 Київ – Ужгород
  • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
  • 23:17 - №049 Київ – Трускавець
  • 23:26 - №057 Київ – Ворохта
  • 23:26 - №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку. При цьому в УЗ вже зараз анонсували на середу, 9 березня, такі рейси:

Додаткові евакорейси по ст. Харків:

  • 9:40 - №229/230 Харків-Ужгород;
  • 10: 40 - №239/240 Харків-Львів;

Додаткові евакорейси по ст. Дніпро:

  • 8:00 - №907/908 Дніпро-Хелм;
  • 10: 30 - №911/912 Дніпро-Хелм;
  • 11:00 - №203/204 Дніпро-Чоп;
  • 15:00 - №213/212 Дніпро-Трускавець

Додаткові евакорейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:00 - №902/901 Запоріжжя-Хелм;
  • 12:20 - №223/224 Запоріжжя-Львів;
  • 16: 05 №227/228 Запоріжжя-Ковель

Додаткові евакорейси по ст. Кривий Ріг:

  • 10: 30 – №916/915 Кривий Ріг-Хелм.

Додаткові евакорейси з Лиману та Одеси:

  • Додаткові евакуаційні поїзди відправляться 9 березня з Лиману - о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22: 32 до Ужгорода.

Цілісний список міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня буде виглядати так:

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • №35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

В Укрзалізниці нагадали, що зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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