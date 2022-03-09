У НАТО заявили про відсутність успіхів російських військ найближчим часом

Попри використання всіх сил, які Росія зосередила в Україні і навколо неї, вона як і раніше домоглася дуже незначного прогресу, а поточна оцінка розвідки НАТО припускає, що Москва навряд чи доб'ється значного прогресу в доступному для огляду майбутньому, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вони вкладають все, що у них є, і все ще домагаються дуже невеликого прогресу, пояснив чиновник НАТО.

"Ми бачимо дуже мало змін. Вперше ми не очікуємо, що вони досягнуть будь-яких успіхів у найближчі кілька днів. Ніхто не думав, що вони зіткнуться з цими простими проблемами. Через два тижні вони так і не змогли розв'язувати свої проблеми з логістикою" , - сказав він.

Чиновник визнав, що Росія змогла домогтися деяких незначних успіхів, особливо на півдні, але сказав, що на даному етапі Москва має діяти набагато швидше.

Чиновник також сказав, що переміщення стратегії до більш прямого націлювання на ключові міські центри, що призвело до більш сильних бомбардувань деяких міст, також не дало великого ефекту.