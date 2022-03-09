США попередили Китай про санкції через підтримку Росії

Міністр торгівлі США Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу Китаю про санкції, що загрожують компаніям країни. Це станеться, якщо організації не дотримуватимуться антиросійських обмежень, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Йдеться про постачання обладнання та програмного забезпечення, які потрібні самим китайцям.

Міністр торгівлі Джина Раймондо випустила суворе попередження на адресу китайських компаній, які можуть знехтувати оголошеними обмеженнями США на експорт до Росії, заявивши, що США відріжуть їх від американського обладнання та програмного забезпечення, яке їм необхідно для виробництва своєї продукції, - пише газета.

Видання додає, що Вашингтон в силах фактично закрити китайські компанії, якщо вони не будуть дотримуватися санкцій, які забороняють постачання в Росію мікрочіпів та інших технологій.