Добровольці-іноземці можуть отримати українське громадянство

Іноземні добровольці, які приїхали, щоб допомогти нашим бійцям захистити країну від окупаційних військ, зможуть отримати українське громадянство.﻿ Про це, посилаючись на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість" , - зазначив він.

Єнін також розповів, що кількість іноземних добровольців, які прибули в Україну, зростає. Вони підписують контракт і отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.