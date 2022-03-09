Добровольці-іноземці можуть отримати українське громадянство
Іноземні добровольці, які приїхали, щоб допомогти нашим бійцям захистити країну від окупаційних військ, зможуть отримати українське громадянство. Про це, посилаючись на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
"Якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - зазначив він.
Єнін також розповів, що кількість іноземних добровольців, які прибули в Україну, зростає. Вони підписують контракт і отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.