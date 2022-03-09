Курс валют НБУ на 9 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 березня 2022 року.

Курс долара порівняно з 8 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і становить 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 39,74 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7:30 за 1 польський злотий.