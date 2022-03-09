Курс валют НБУ на 9 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 9 березня 2022 року.
Курс долара порівняно з 8 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.
Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і становить 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 39,74 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк не змінився і його курс склав 31.81 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7:30 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|29.254 900
|EUR
|Євро
|33.170 700
|RUB
|Рубль
|0.364 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.744 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.807 400
|PLN
|Польський злотий
|7,296 000