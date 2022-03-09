ОВА: Гуманітарний коридор із Сум буде відкритий і сьогодні

Мешканці Сум сьогодні теж зможуть виїхати до Полтави - переговорні групи погодили продовження дії "зеленого" гуманітарного коридору на середу, 9 березня.﻿ Про це, з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Друзі! Всю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридора з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00" ,- розповів він.

Сумчани можуть виїжджати на власному транспорті.

Додатково приблизно на 14.00 міська влада повертає 22 автобуси з Полтави назад до Сум, які вчора поїхали в першій колоні. Їх подадуть для вагітних, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю.

"Міська влада Сум спільно з народними депутатами усю ніч займалася пошуком транспорту і додатково повідомимо про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста!" - додає Живицький.

Раніше в Сумській ОВА розповіли, що 8 березня більше ніж 3 тисяч цивільних були евакуйовані з Сум.