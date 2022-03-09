Банки у Росії перестануть продавати готівкову валюту громадянам

Росія заборонила купувати готівковий долар, а євро з депозиту вже не зняти – центробанк РФ на півроку заборонив продаж валюти в касах банку, повідомляє Дело.

8 березня Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч. Такий порядок діятиме з середи, 9 березня та до 9 вересня 2022 року.

Відповідно до розпорядження, у наступні погода з валютних рахунків клієнти банків зможуть зняти до 10 тис. доларів у готівковій валюті, а решта коштів – у рублях за ринковим курсом на день видачі. Перевищують таку суму лише 10% вкладів, зазначають у ЦП.

Незалежно від валюти рахунку кошти конвертуватимуться в долар – тобто з депозиту в євро кошти клієнти не змінять.

Ті росіяни, які завтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть зняти з них кошти лише у рублях.