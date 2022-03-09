Ціни на нафту марки Brent зросли до 130,62 долара за барель

Світові ціни на нафту в середу вранці зростають на 2% у зв'язку з очікуваннями її недопоставок на ринок із Росії, свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent підстрибує на 2,06%, до 130,62 долара за барель, квітневих ф'ючерсів на WTI – на 1,63%, до 125,72 долара.

Побоювання з приводу перебоїв постачання нафти через санкції проти РФ підтримують котирування нафти на максимальних рівнях з 2008 року. Росія - один із найбільших нафтовидобувачів у світі.