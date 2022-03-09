Apple представила свій новий найдоступніший телефон

"Яблучна" корпорація випустила невеликий і недорого смартфон за ціною меншою за $500, який отримав процесор від старших моделей, а також підтримку мереж "п'ятого покоління", повідомляє UBR.

Apple на своїй першій цьогорічній презентації 8 березня представила новий "найдоступніший iPhone". Модель SE оснащена процесором A15 Bionic, підтримкою 5G та збільшеним часом автономної роботи.

У компанії також відзначили "підвищену надійність" та нову систему камер з розширеними функціями, такими як Smart HDR 4, Photographic Styles та Deep Fusion.

Виробник особливо наголосив на "культовому дизайні" нового iPhone SE, серед відмінних рис якого компактність і міцність. Вже відомий за представленими раніше більш сучасними моделями процесор A15 Bionic підтримує розширені можливості камери. Наприклад, такі енергоємні, як редагування фотографій, мобільні ігри або доповнена реальність.

Корпус новинки (захист IP67) виконаний у трьох кольорах: північ, зоряне світло та (PRODUCT)RED (червоний). Діагональ дисплея (Retina HD) – 4,7 дюймів, вартість нового iPhone SE у США (без ПДВ) $429. Вартість попередньої моделі у цій лінійці, випущеній два роки тому, до презентації становила $399.