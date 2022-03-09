ДСНС: РФ скинула три авіабомби на село в Харківській області

Станом на ранок 9 березня оперативна обстановка на Харківщині залишається напруженою. Ворог продовжує нещадно наносити удари по житловому сектору та об’єктам критичної інфраструктури, повідомляє﻿ ДСНС.

Внаслідок чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село Дінець Слобожанської громади. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво, зазначили в ДСНС.

На щастя, 3 людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники. Також у завалах відшукали тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.