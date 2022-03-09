ДСНС: РФ скинула три авіабомби на село в Харківській області
Станом на ранок 9 березня оперативна обстановка на Харківщині залишається напруженою. Ворог продовжує нещадно наносити удари по житловому сектору та об’єктам критичної інфраструктури, повідомляє ДСНС.
Внаслідок чергового авіанальоту агресор скинув щонайменше 3 некерованих авіабомби на невеличке село Дінець Слобожанської громади. Одна з них влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко. Будинок зруйнувався миттєво, зазначили в ДСНС.
На щастя, 3 людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники. Також у завалах відшукали тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина.
"Виходячи з географії авіаударів, у небезпеці перебувають всі громадяни, незалежно чи мешкають вони у великому мегаполісі, чи у приватній оселі десь у далекому селі. Зрозуміти логіку ворожих бомбардувань неможливо", - йдеться в повідомленні.