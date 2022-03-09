Нацбанк викупив військові облігації на 20 млрд. грн.

Правління Національного банку України 8 березня ухвалило рішення викупити військові облігації уряду на суму 20 млрд грн, повідомляється на його сайті, повідомляє Новое время.

«Національний банк України в умовах військового стану та з урахуванням необхідності фінансування Збройних Сил України для протидії військовій агресії Росії з 8 березня 2022 року може надавати підтримку державному бюджету шляхом придбання цінних паперів уряду на первинному ринку. Водночас Національний банк фінансуватиме лише критичні витрати уряду в обмежених обсягах. Такий підхід дозволить мінімізувати ризики високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності та сприятиме швидшому відновленню ринкових засад функціонування економіки та фінансових ринків у повоєнний час», — йдеться у повідомленні .

У НБУ наголосили, що надання кредитів державі з боку Національного банку є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану.

«Після завершення війни та повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом та забороною фінансування державного бюджету», — запевнили в НБУ.

Верховна Рада тимчасово (на період дії військового стану) призупинила дію статті 54 Закону України про Нацбанк, яка забороняє надання Нацбанком кредитів державі.