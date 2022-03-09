Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила 12 тисяч.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

особового складу понад 12 000 осіб,

танків ‒ 317 од,

бойових броньованих машин ‒ 1070 од,

артилерійських систем – 120 од,

РСЗВ - 56 од,

засоби ППО - 28 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки - 482 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.