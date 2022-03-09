Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни
Фото: Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила 12 тисяч.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:

  • особового складу понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 317 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
  • артилерійських систем – 120 од,
  • РСЗВ - 56 од,
  • засоби ППО - 28 од,
  • літаків – 49 од,
  • гелікоптерів – 81 од,
  • автомобільної техніки - 482 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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