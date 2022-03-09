Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни
Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну. Кількість втрат серед особового складу перевищила 12 тисяч.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали:
- особового складу понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 317 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1070 од,
- артилерійських систем – 120 од,
- РСЗВ - 56 од,
- засоби ППО - 28 од,
- літаків – 49 од,
- гелікоптерів – 81 од,
- автомобільної техніки - 482 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.