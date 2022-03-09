Кабмін ухвалив рішення про зарплати бюджетників під час війни

Кабінет міністрів врегулював питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану. Бюджетники отримуватимуть щонайменше 2/3 від окладу за умови простою, повідомляє РБК-Україна.

"Надати право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення або скасування військового стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівнику тарифного розряду (посадового окладу)", - йдеться у документі.

Постановою рекомендується керівникам органів місцевого самоврядування застосовувати положення постанови та виконувати в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.