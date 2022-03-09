Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ
У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір, повідомляє Європейська правда.
"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором", – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.
У оцінці Британії також сказано, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.