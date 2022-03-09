Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ

У середу Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір, повідомляє Європейська правда.

"Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітряним простором" , – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії у Twitter.

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Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air. — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 9, 2022

У оцінці Британії також сказано, що російським силам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.