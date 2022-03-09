У Міносвіти відповіли, як навчатимуться школярі в умовах війни

Минає два тижні канікул, які були оголошені в школах України в день початку війни 24 лютого. Тепер освітній процес планують поновити в регіонах, де це можливо, повідомляє Сьогодні.

Про таке повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз постало питання, що багато мешканців з дітьми було евакуйовано і на західну Україну в безпечні території, і за межі нашої країни – Польща, Словаччина, країни Балтії.

"Канікули закінчилися. Ми прийняли рішення щодо організації і початку освітнього процесу в тих місцях і регіонах України, де це можливо" , – повідомив Шкарлет.

Як організують навчання

За словами міністра, в Україні за даних умов можуть бути два можливі варіанти:

тимчасове призупинення процесу там, де території потерпають від російської агресії,

організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формою навчання за погодженням з військово-цивільною адміністрацією там, де це можливо.

"На сьогодні будь-яка дитина, якщо вона змінила тимчасове місце проживання, може долучитися до будь-якої школи. На сьогодні кожен директор, кожен класний керівник готовий брати будь-яку дитину або на дистанційну або на змішану форму навчання" , – пояснив Шкарлет.

Окрім того, з понеділка запускається єдина освітню платформа на базі Всеукраїнської школи онлай, єдиний освітній розклад. Якщо хтось не зможе доєднатися до конкретної громади і школи, він зможе навчатися в дистанційному форматі.

Чи скасують ЗНО

"Ми прийняли рішення щодо одноразового скасування вступу за ЗНО, скасування ДПА для 11-х класів, бо 4-й і 9-й ми вже скасували. Скасування ЄВІ і ЄФВВ для вступу 2022-го року" , – повідомив міністр освіти.

За його словами, наразі напрацьовується механізм, за яким будуть приймати вступників цього року. Але жодних іспитів університети власними силами проводити не будуть. Це для того, щоб запобігти корупції.