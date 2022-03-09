Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України

Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України
Фото: Держприкордонслужба

Станом на 9.00 середи, 9 березня, на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску, повідомляє﻿ пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

﻿ДПСУ зазначає, що минулої доби на виїзд з України прослідували 106 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. У результаті цього на даному напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.

﻿Республіка Польща:

  • «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Угринів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • «Рава-Руська» - 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Грушів» - 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Краківець» - 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Шегині» - 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;
  • «Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 200 л/а, 0 пішоходів;
  • «Ужгород» - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
  • «Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:﻿

  • «Тиса» - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Порубне» - 100 л/а, 0 пішоходів. 

Республіка Молдова:

  • «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.
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