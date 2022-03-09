Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України

Станом на 9.00 середи, 9 березня, на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску, повідомляє﻿ пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

﻿ДПСУ зазначає, що минулої доби на виїзд з України прослідували 106 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. У результаті цього на даному напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.

﻿Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Шегині» - 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 200 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:﻿

«Тиса» - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 100 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова: