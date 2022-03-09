Ситуація на західному кордоні: через які пункти легше виїхати з України
Станом на 9.00 середи, 9 березня, на західному кордоні спостерігаються черги в окремих пунктах пропуску, повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
ДПСУ зазначає, що минулої доби на виїзд з України прослідували 106 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – понад 75 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. У результаті цього на даному напрямку все ще зберігаються накопичення людей і автомобілів.
Республіка Польща:
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Угринів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- «Рава-Руська» - 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
- «Грушів» - 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;
- «Краківець» - 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
- «Шегині» - 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;
- «Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» - 200 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
- «Малі Селменці» - 0 пішоходів.
Угорщина:
- «Тиса» - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів;
- «Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Порубне» - 100 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.