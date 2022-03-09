Енергодару та сусіднім селам дають "зелений коридор" для евакуації – мер

9 березня жителі міста Енергодар та навколишніх сіл матимуть змогу евакуюватися до Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Увага! Терміново! Всім мешканцям Енергодара, сусіднім селам Василівського, Кам’янко-Дніпровського, Великобілозерського районів!

9 березня під егідою Червоного Хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та зелений – для евакуації населення до міста Запоріжжя".

За словами міського голови, з 9:00 – оголошено режим припинення вогню.

Орієнтовно з 12:00 до 13:00 в Енергодар доставлять інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних жителів, які хочуть виїхати з Енергодара.

Місце збору громадян для евакуації – ділянка дороги на вулиці Курчатова, від "червоного" будинку до набережної вбік прогулянкового каналу.

Збір мешканців міста та жителів сусідніх сіл орієнтовно триватиме з 12:00 до 13:00. З собою обов’язково треба мати документи.

За словами міського голови, також погодили можливість сформувати колону з особистого транспорту – вона може рухатися за автобусами.

Орлов підкреслив, що усі автобуси та особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому куті лобового скла у вигляді червоного хреста.