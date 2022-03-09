ОВА: окупанти обстріляли Сєверодонецьк та Рубіжне Луганської області

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області, десятеро людей загинули, стільки ж постраждали, повідомляє Новое время.

Як повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, міста пережили найстрашнішу добу з початку війни Росії проти України.

Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали міст.

"Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора і сьогодні – і вчора о 12:50. За добу по області у нас є 63 пошкоджені або повністю зруйновані будинки" , - зазначив він.

Вранці в середу, 9 березня, росіяни вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вул. Курчатова – зафіксовані попадання до квартир на перших трьох поверхах будинку по шосе Будівельників, 11-б та до станції технічного обслуговування.

Внаслідок обстрілів Сєвєродонецька загинули вісім людей, ще десять постраждали.

Двоє загиблих внаслідок обстрілу знайдено у Рубіжному.