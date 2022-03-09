США не нададуть "Залізний купол", але продовжать військову допомогу

Створення на території України системи ППО "Залізний купол" пов'язане зі значними труднощами. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті щодо України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У відповідь на відповідне питання одного з сенаторів Нуланд пояснила, що розгортання "Залізного купола" може бути утруднене, оскільки для цього потрібна підготовка та вміння розмістити його.

Натомість, за її словами, розглядається можливість використання інших систем ППО.

Система "Залізний купол" встановлена та ефективно використовується в Ізраїлі. Чиновник зазначила, що США продовжують вивчати можливості розширення військової допомоги Україні, а також посилення санкцій проти РФ.

Вона підкреслила, що Сполученим Штатам "слід продовжувати чинити на Росію економічний тиск" .

Зокрема, вона торкнулася проекту газопроводу "Північний потік-2" і заявила, що "Північний потік-2" "тепер мертвий" , порівнявши його з "грудою металу на морському дні" .

"Я не думаю, що цей проект колись буде відроджений", – наголосила дипломат.