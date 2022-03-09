Верещук: Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації населення 6 коридорами
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджене з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"О пів на шосту ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свій лист до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Майєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказав Верещук у відеозверненні.
За її словами, режим припинення вогню буде встановлено на наступних напрямках евакуації цивільного населення:
- Енергодар Запорізької області – Запоріжжя;
- Суми – Полтава;
- Маріуполь Донецької області – Запоріжжя;
- Волноваха Донецької області – Покровськ Донецької області;
- Ізюм Харківської області – Лозова Харківської області;
- з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва через села Стоянка та Білгородка.
Крім того, за словами міністра, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з м.Ворзель Київської області, в якій станом на сьогодні перебувають 55 дітей та 26 працівників.
"Я звертаюся до РФ: ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували - це напрямки Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються жителі Волновахи і дуже просять, щоб сьогодні обіцянка РФ була виконана, і люди могли покинути свої місця, де вони зараз ховаються від вогню "Градів"... Ми дуже просимо Збройні сили РФ дотримуватися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21-ї вечора так, як ми й домовлялися", - сказала Верещук.