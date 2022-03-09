Верещук: Україна та РФ погодили припинення вогню для евакуації населення 6 коридорами

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про узгоджене з РФ погодження маршрутів евакуації мирного населення з низки населених пунктів, а також домовленості про припинення вогню з 9:00 до 21:00 в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"О пів на шосту ми отримали повідомлення від РФ про погодження раніше запропонованих нами маршрутів… Ми направили свій лист до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єр-міністра Шмигаля Дениса Анатолійовича з керівником МКЧХ Пітером Майєром про підтвердження такого погодження. Військові погоджуються припинити вогонь з 9 години до 21 години поточного дня", - сказав Верещук у відеозверненні.

За її словами, режим припинення вогню буде встановлено на наступних напрямках евакуації цивільного населення:

Енергодар Запорізької області – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь Донецької області – Запоріжжя;

Волноваха Донецької області – Покровськ Донецької області;

Ізюм Харківської області – Лозова Харківської області;

з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва через села Стоянка та Білгородка.

Крім того, за словами міністра, проводитиметься окрема спецоперація з евакуації будинку дитини з м.Ворзель Київської області, в якій станом на сьогодні перебувають 55 дітей та 26 працівників.