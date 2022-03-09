З початку року в Україну було імпортовано 500 млн. кубометрів газу

З початку року Україна імпортувала близько 500 млн. кубометрів природного газу, повідомляє Enkorr.

«З початку року в Україну було імпортовано близько 500 млн. куб. м газу. Наразі щодня імпортується близько 9 млн куб. м газу. Основний напрямок – Угорщина (49%). Словаччина – 29%. Польща – 22%. Нагадаємо, що за останні півроку «Оператор ГТС України» майже вдвічі збільшив обсяг гарантованих потужностей в Україні з 27 млн. куб. м майже до 54 млн куб. м», - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У лютому ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України» та оператор ГТС Словаччини компанія Eustream домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу на 15 млн. куб. м - до 42 млн куб. м на добу на точці з'єднання «Будинце» (Словаччина) на період до 31 березня.