У центрі Києва влаштують концерт з закликом закрити небо

9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва влаштують концерт із закликом закрити небо над Україною, щоб зберегти життя людей, на яких скидає бомби і ракети Росія, повідомляє Українська правда.

Про це пише Офіс президента.

""Вільне небо/Free Sky" – концерт заради життя просто неба на майдані Незалежності. 9 березня о 13:10 у Києві розпочнеться мистецька акція із закликом закрити небо над Україною".

Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

Захід транслюватимуть наживо на Суспільному.