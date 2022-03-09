Задоволення позову України у Гаазі допоможе в ізоляції Росії – генпрокуратура

7 березня у Гаазі відбулися слухання за позовом України проти Росії. Київ висунув претензії через спотворення російською стороною поняття «геноцид» для виправдання збройної агресії, повідомляє Дзеркало тижня.

Українська сторона просить Міжнародний Суд ООН вжити тимчасових заходів: зобов'язати РФ зупинити збройну агресію на території України та гарантувати, що військові та інші озброєні підрозділи під її контролем припинили участь у військових діях.

Але сподіватися на те, що рішення суду, хоч би яким воно було, зупинить російську агресію, не варто, попереджає екс-заступник генерального прокурора України.

«Якщо його буде прийнято на користь України, – це ще один інструмент, який разом з іншими веде до повної політичної ізоляції Росії. І черговий аргумент, який доводить абсолютну безпідставність російських звинувачень та спроб виправдати агресію щодо України», - пояснює він .

Водночас, питання дієвості інструментів міжнародного права у запобіганні агресії залишається відкритим. Адже поки що жодні санкції та правові рішення так і не змогли вберегти центр Європи від збройної агресії.

У Міжнародному суді ООН у Гаазі відбулися слухання у справі «Україна проти Росії». Цього разу Київ намагається притягти РФ до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії проти нашої країни.