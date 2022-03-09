Затверджено перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою

Уряд затвердив перелік категорій товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Це відбуватиметься без проведення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 7 березня.

До переліку увійшли майже всі продовольчі товари та широкий перелік промислових.

Зазначається, що на період військового стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги проводиться за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації.