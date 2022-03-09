Рубль різко подешевшав після відкриття торгів

Російський рубль різко впав по відношенню до долара після відкриття місцевих торгів уперше цього тижня. Валюта впала на 7,8% до 113,9 за долар, порівняно із закриттям у п'ятницю, коли Московська біржа заявила, що тимчасово призупинить торги, повідомляє РБК-Україна.

В офшорній торгівлі перед відкриттям орієнтовний спред між попитом та пропозицією становив 7,4% від ціни пропозиції, що дозволяє припустити, що фактичних угод може бути небагато.

Російський рубль котирувався в офшорній по 130 рублів за долар. Російська валюта, напевно, продовжить втрати на основних торгах, зазначає агентство.

На готівковому ринку в Москві курс долара досягає 200 рублів у продажу.

Банк Росії з 9 березня по 9 вересня дозволив знімати не більше 10 тисяч доларів із валютних рахунків та вкладів. ЦБ також запроваджує цей термін заборона продаж готівкової валюти банками жителям Росії.

Крім того, Банк Росії вирішив 9 березня не поновлювати торги на фондовому ринку.