Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі
Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel припиняє всі поставки до Росії та Білорусії. Таким чином, компанія відповіла на російське вторгнення в Україну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі поставки клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни" , - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що перед цим міністр цифрової трансформації Михайло Федеров закликав компанію негайно призупинити постачання в РФ.
"Я вірю, що ваші найкращі технічні рішення призначені для світу. Я закликаю вас, Intel, перестати продавати свої рішення Росії, коли їхні танки та ракети вбивають мирних українців!" - написав Федоров у Twitter.