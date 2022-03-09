Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

Найбільший у світі виробник мікропроцесорів Intel припиняє всі поставки до Росії та Білорусії. Таким чином, компанія відповіла на російське вторгнення в Україну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі поставки клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни" , - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перед цим міністр цифрової трансформації Михайло Федеров закликав компанію негайно призупинити постачання в РФ.