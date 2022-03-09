Міноборони: У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення
У Харкові уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків, повідомляє пресслужба Міноборони.
Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.
Крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:
- На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).
- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.
- У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок. Крім того, слухайте українське радіомовлення через інтернет-радіо: radioplayer.ua