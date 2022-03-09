Кулеба звернувся до Німеччини та закликав дати більше зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати більше зброї Україні та жорстко розкритикував за зволікання з ухваленням рішення після нападу Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у статті для німецького видання Die Welt.

"Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї. Введіть ще жорсткіші санкції проти Росії, включаючи відмову від російських енергоносіїв, відключенням Ощадбанку від SWIFT, заморожування кореспондентських рахунків російських банків та компаній, заборона входу російських кораблів до європейських портів", - написав Кулеба .

Він нагадав, що Україна ще до початку вторгнення просила про превентивні санкції та закликала не будувати газопровід "Північний потік-2".

"Ми просили дати зброю, і у відповідь чули розповіді про "історичну відповідальність", яка чомусь поширювалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати "Північний потік-2". Але ви казали, що це суто "комерційний" "Проект. Ми застерігали, що Путін - це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просили не повторювати помилок минулого і зупинити його до катастрофи. Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним", - написав Кулеба .

Міністр наголосив, що Україна потребує постійного публічного тиску на Росію з боку партнерів, включаючи вимогу припинити військові злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку цивільного населення.

"Я прошу вас. Відкрийте очі. Безумовно, Гітлер був унікальним злом. Але таких масштабів ненависті, руйнування та горя, які вже зараз завдає нам Путін, Україна та Європа не бачили з 1940-х років. Ви як ніхто інший знаєте, що у Такій ситуації кожна година затримки та сумнівів вартує життів та ще більшої катастрофи", - зазначив він .

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Німеччини Петер Франк розпочав розслідування військових злочинів Росії, скоєних на території України.

Нагадаємо, 7 березня у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді.