Джонсон не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією, оскільки вона порушила фундаментальні принципи міжнародного права, повідомляє Новое время.

"Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин" , - сказав він.

За словами Джонсона, не наше завдання намагатися змінити Росію та вирішувати якою вона має бути.

"Наше завдання — домогтися того, щоб ми були єдиними і ми протистояли агресії, допомагаючи Україні. І щоб Путін зазнав невдачі у цьому починанні" , - сказав він.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже два тижні: середа, 9 березня — 14-й день вторгнення. За цей час російські війська втратили в Україні понад 12 тис. осіб, понад 300 танків та понад 1 тис. одиниць бойової бронетехніки.