Укрзалізниця додала евакуаційні рейси на популярні напрямки

Укрзалізниця додає евакуаційні рейси із міст, де спостерігається найбільший попит пасажирів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ідеться про рейси Інтерсіті+ із Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00; Кривий Ріг - Чоп о 15:00; Дніпро – Львів о 19:00.

При цьому зазначається, що рейс 724 Харків – Львів о 17:00 скасовано через насиченість рейсів із Харкова.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ вирушив з Харкова, ще два потяги чекають на посадку", – повідомляють в УЗ.

Інші планові рейси за ст. Харків: