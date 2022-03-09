Укрзалізниця додала евакуаційні рейси на популярні напрямки
Укрзалізниця додає евакуаційні рейси із міст, де спостерігається найбільший попит пасажирів. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Ідеться про рейси Інтерсіті+ із Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00; Кривий Ріг - Чоп о 15:00; Дніпро – Львів о 19:00.
При цьому зазначається, що рейс 724 Харків – Львів о 17:00 скасовано через насиченість рейсів із Харкова.
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ вирушив з Харкова, ще два потяги чекають на посадку", – повідомляють в УЗ.
Інші планові рейси за ст. Харків:
- 12:36 - №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків – Львів
- 14:39 - №114, 142 Львів – Лиман
- 15:09 - №15 Харків – Рахів
- 19:27 №795 Харків – Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків – Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород – Лиман