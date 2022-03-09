Україна на період війни має дозволити паливо Євро-4

Україна на період війни з Росією має дозволити ввезення та продаж палива екологічного стандарту Євро-4. Таку думку висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомляє Enkorr.

«Треба тимчасово дозволити використання палива стандартів Євро-4. Техніка ЗСУ цього взагалі не помітить. Танки, «ЗИЛи», тепловози та інші поїдуть запросто – це техніка в більшості не нова», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на зовнішньому ринку є цікаві цінові пропозиції щодо Євро-4, які дозволять збільшити наповнення українського ринку паливом.

«Громадянський транспорт також переживе. Жорсткі європейські вимоги щодо палива переважно переслідують екологічні цілі. Зараз для нашого життя і здоров'я є значно серйозніші загрози, ніж вихлопи в пробках з машин біженців», - зазначив Куюн.

Також, на думку експерта, в Україні необхідно переглянути формулу державного регулювання роздрібних цін на пальне.