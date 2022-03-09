Україна на період війни має дозволити паливо Євро-4
Україна на період війни з Росією має дозволити ввезення та продаж палива екологічного стандарту Євро-4. Таку думку висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомляє Enkorr.
«Треба тимчасово дозволити використання палива стандартів Євро-4. Техніка ЗСУ цього взагалі не помітить. Танки, «ЗИЛи», тепловози та інші поїдуть запросто – це техніка в більшості не нова», - написав він на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, на зовнішньому ринку є цікаві цінові пропозиції щодо Євро-4, які дозволять збільшити наповнення українського ринку паливом.
«Громадянський транспорт також переживе. Жорсткі європейські вимоги щодо палива переважно переслідують екологічні цілі. Зараз для нашого життя і здоров'я є значно серйозніші загрози, ніж вихлопи в пробках з машин біженців», - зазначив Куюн.
Також, на думку експерта, в Україні необхідно переглянути формулу державного регулювання роздрібних цін на пальне.
«І держрегулювання. Воно має бути, але формулу треба адаптувати до нових реалій. Контроль над дотриманням цінової дисципліни запросто забезпечать місцеві адміністрації», - вважає він.