В ООН заперечили інформацію про заборону називати війну Росії проти України "війною"

В Організації Об'єднаних Націй заперечують інформацію про те, що ООН нібито заборонила працівникам називати вторгнення Росії до України війною, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві пресслужби генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

"Это неправда. Это не тот случай, когда персонал был проинструктирован не использовать такие слова как "война" и "вторжение" для описания ситуации" , — мовиться у повідомленні.

Пресслужба також наводить цитату заступниці генерального ссекретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло.

"Майже два тижні по тому до болю ясно, що найбільше постраждали після вторгнення Росії в Україну мирні жителі — убиті, поранені, переміщені. Ця війна безглузда. Ми готові підтримати всі добросовісні зусилля на переговорах щодо припинення кровопролиття" , — заявляла Ді Карло.

Ранiше у ЗМІ з'явилася інформація, що ООН заборонила своїм співробітникам використати слова "війна" або "вторгнення" для характеристики дій Росії в Україні.