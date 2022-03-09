У Британії заарештували перший російський літак за новими санкціями

Британська влада заарештувала перший російський літак після того, як було введено санкції, що включають можливість арешту будь-якого повітряного судна РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс.

Шаппс розповів, що наразі буде проведено розслідування того, хто є кінцевим власником літака.

"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування за останні кілька днів", - сказав Шаппс .

"Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дозволяють це зробити", - додав міністр .

Як відомо, 8 березня Палата громад Британії схвалила новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей та спрощення процесу запровадження санкцій проти Росії у спробі покарати Москву за її вторгнення в Україну.

Уряд Британії заявляє, що цей законопроект про економічні злочини не дозволить багатим росіянам використати лондонський Сіті для відмивання грошей та приховування неправомірних доходів.

Раніше стало відомо, що Великобританія запроваджує санкції проти ще двох російських олігархів — Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.