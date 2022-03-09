МВС: Помилували кількасот в’язнів, які захотіли взяти в руки зброю

Комісія з помилування достроково відпустила з місць відбування покарань кількасот в’язнів, які захотіли взяти до рук зброю для оборони нашої держави, повідомляє Укрінформ.

Про це зазначив під час всеукраїнського телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

“Комісія по помилуванню зараз працює і вже здійснила цілий ряд актів помилування осіб, які бажали взяти участь у захисті України. Мова йде про кількасот осіб, які помилувані і взяли до рук зброю і пішли на захист України” , - сказав він.

Раніше прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк повідомив, що із в’язниць і СІЗО звільняють колишніх військових, які висловили бажання воювати проти російських загарбників.

Однією з умов звільнення є те, що особа має бути засуджена не за насильницькі злочини.