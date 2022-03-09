The Times: техніка РФ перетвориться на морозильники, в Україну йдуть арктичні вітри

В Україну насуваються арктичні вітри, які перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише британське видання The Times.

На думку аналітиків, сильне похолодання може зупинити просування Росії, оскільки війська будуть змушені або залишити свої транспортні засоби, або сидіти в "40-тонних залізних морозильниках".

"Арктичне повітря, що рухається через Росію та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, що призведе до зниження температури до -10 градусів вночі навколо Києва та Харкова найближчими днями. Якщо врахувати похолодання від вітру, то, за прогнозами, може бути й до -20 градусів" , - пише видання.

Аналітики стверджують, що це може ускладнити просування росіян, особливо тих, хто застряг у 60-ти кілометровій колоні на північ від української столиці.

Майор Кевін Прайс, який прослужив у британській армії протягом двадцяти років, у коментарі виданню розповів:

"-20 градусів морозу погіршить російські сили, немає жодних сумнівів. Але це покращить мобільність по пересіченій місцевості, оскільки бруду буде менше, але росіяни не готові до умов арктики" , - сказав Прайс.

За його словами, штурм столиці без відповідного одягу був би "неймовірно важким", а дефіцит палива також означатиме, що солдати не зможуть запустити свої двигуни, щоб зігрітися.

"Уявіть, що ви всю ніч сиділи в 40-тонній морозильній камері з заліза" , - сказав він, додавши, що дуже низькі температури також, ймовірно, вплинуть на продуктивність техніки, без відповідних мастильних матеріалів.

Прайс вважає, що погіршення погоди ще більше зашкодить моральному духу Росії та завдасть жертв.

"Це не вирішальний фактор, але це дуже небажаний розвиток подій для російських командирів. Температура нижче середньої для цієї пори року, а російські війська, ймовірно, до цього не готові" , - зазначив Прайс.

Бригадний генерал Бен Баррі, який зараз є старшим науковим співробітником з сухопутних військ у Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні, сказав, що погода вплине і на українців.

"Це сповільнить ситуацію для обох сторін. Частка військ, які починають отримувати обмороження, зросте" , - вважає Баррі.

Разом з тим військовий чиновник НАТО сказав CNN, що, незважаючи на використання всіх сил, які вона зосередила в Україні та навколо неї, Росія досягла дуже незначного прогресу.

"Ми бачимо дуже мало змін. Вперше ми не очікуємо, що вони досягнуть будь-яких досягнень у найближчі кілька днів" , - резюмував він.

Нагадаємо, за даними РНБО, російська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це помітно не лише в масовій мобілізації у країні, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів.