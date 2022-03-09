ПриватБанк почав продавати військові облігації населенню

ПриватБанк відкрив можливість купувати військові ОВДП у режимі online на сайті Приват24. Таку нагоду мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень, повідомляє РБК-Україна.

У прес-службі розповіли, як це зробити:

Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня)

У розділі "Послуги" меню "Цінні папери" та вибрати ОВДП

Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи про відкриття рахунку у цінних паперах та придбання паперів.

Купити військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом покупки можна ознайомитись у відео.