ПриватБанк почав продавати військові облігації населенню
ПриватБанк відкрив можливість купувати військові ОВДП у режимі online на сайті Приват24. Таку нагоду мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень, повідомляє РБК-Україна.
У прес-службі розповіли, як це зробити:
- Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня)
- У розділі "Послуги" меню "Цінні папери" та вибрати ОВДП
- Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи про відкриття рахунку у цінних паперах та придбання паперів.
Купити військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом покупки можна ознайомитись у відео.