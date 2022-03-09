Як працює метро в Києві: час, схема та інтервали

Метро в Києві працює в режимі перевезень з 08:00 до 19:00. Підземні станції цілодобово працюють як укриття, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише КП "Київський метрополітен".

Схема руху поїздів:

Червона лінія - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синя лінія - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки", без зупинки на ст. "Майдан Незалежності" і "Площа Льва Толстого"

Зелена лінія - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі", без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір"

Фото: схема руху поїздів метро

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися при необхідності.