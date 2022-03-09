Рєзніков попросив українців не поширюватися про нове озброєння ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців із проханням не розповсюджувати не підтверджену офіційно інформацію щодо надходження до країни нового озброєння з інших країн. Про це він написав у себе у Facebook.
"Шановні українці! Військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами для отримання допомоги для захисту України. Міністерство оборони працює на своєму рівні як щодо залучення матеріально-технічної допомоги, так і через взаємодію з комерційними постачальниками", – написав міністр.
Він пояснив, що військово-технічна співпраця –
"дуже педантична сфера, яка потребує надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів" , і особливо – у період війни.
"У зв'язку з цим я звертаюся з проханням до всіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення про надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримуйтесь від коментарів щодо цього", – попросив Резніков.
Міністр також попросив залишити
"право висловлюватися на ці теми лише офіційним особам" .
"Я розумію прагнення людей поділитися хорошими новинами. Але іноді це створює інформаційне тло, що негативно впливає на результат. Це може ускладнити отримання додаткових можливостей нашою армією, яку вона просто має отримати. В результаті Україна може зазнавати втрат, яких ми могли уникнути і повинні уникати !" – пояснив він.
При цьому Резніков пообіцяв, що
"всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, ми обов'язково й своєчасно оприлюднимо" .
"Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде йому неприємним сюрпризом. Сподіваюся на розуміння", - підсумував міністр.