Нова пошта почала видавати грошові перекази Western Union та Ria - як отримати

У відділеннях Нової пошти можна отримати міжнародні грошові перекази Western Union та Ria, які скасували комісію в Україні, повідомляє Новое время.

Як повідомив поштовий оператор, тепер знайомі чи родичі з-за кордону можуть надсилати грошові перекази в Україну без комісії через Western Union та Ria. Пільгові умови діятимуть до 31 березня.

Зокрема, Western Union не стягує комісію за перекази українцям з усіх країн світу, а Ria — без комісії лише з Вірменії, Болгарії, Кіпру, Чехії, Грузії, Молдови, Польщі та Румунії.

Отримати міжнародні перекази Western Union і Ria можна в будь-якому відділенні Нової пошти. Їхній список постійно оновлюється та доступний за цим посиланням .

Щоб отримати міжнародний грошовий переказ у Новій пошті, потрібно: