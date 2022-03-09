ОПУ: Ми не знали, що Путін нападе 24 лютого

Українській влада завчасно не мала інформації, що 24 лютого президент країни-окупанта Володимир Путін розпочне повномасштабну війну проти України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив член української делегації у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк.



Михайла Подоляка запитали, чи західні партнери наперед інформували Офіс президента, що 24 лютого РФ може піти в атаку.

"Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їхньої розвідки".

Так само уточнювалося, чому раніше українська влада активно не реагувала на попередження західних розвідок про можливе повномасштабне вторгнення Путіна.

"Інформаційна кампанія про можлиивий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно.

Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору".

"Коли ми цю інформацію отримували, у нас розвідка теж працювала і ми це бачили – готували інфраструктуру управлінську для воєнного стану. Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно давити на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми б не втримали ситуацію.

Війна війною, але до війни ми б повністю зламали всю економіку і сьогодні нам було б набагато складніше. А так з’ясувалося, що ми економічно і управлінсько готові до всього".

Ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.