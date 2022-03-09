Венеціанська комісія ініціює виключення РФ із організації

Венеціанська комісія ініціює припинення права Росії на представництво в організації﻿. Про це йдеться у повідомленні Конституційного Суду України, повідомляє Ділова столиця.

"Члени бюро Венеціанської комісії 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеціанській комісії" , — зазначили в КСУ.

Повноважним органом, який може ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеціанській комісії, є Комітет міністрів Ради Європи.

Очікується, що він ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.