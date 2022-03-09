МЗС РФ: До завдань Росії не входить повалення чинної влади України

У завдання "спеціальної операції" в Україні не входить окупація країни, руйнація її державності та повалення чинної влади, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".

"У її завдання (спецоперації) не входять ні окупація України, ні руйнація її державності, ні повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення", - сказала вона у середу на брифінгу у Москві .

За словами Захарової, "доводиться все це повторювати, виходячи з кількості дезінформації, класичних "вкидів", які розробляються західними спецслужбами".

"Серйозне занепокоєння викликають методи ведення бойових дій українською стороною, ми чудово розуміємо, що за збройні сили України виступають екстремісти, які ще недавно були навіть юридично оформлені в якісь націоналістичні воєнізовані батальйони", - зазначила Захарова .

Вона переконана, що українська сторона використала "фосфорні боєприпаси", а також "використовує мирне населення як живий щит".

За словами Захарової, близько 2 мільйонів людей звернулися з проханнями про евакуацію до Росії.

"Вже перейшли на російську територію близько 140 тисяч людей", - сказала вона .

Представник МЗС РФ зазначила, що "на практиці домовленості (з українською стороною щодо евакуації), на жаль, часто не дотримуються".