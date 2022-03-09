"Укренерго" заявляє про повне знеструмлення Чорнобильської АЕС через дії окупантів

"Укренерго" заявляє про повне знеструмлення Чорнобильської АЕС через дії окупантів

Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена діями російських окупантів, повідомив системний оператор НЕК "Укренерго", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС! Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання", - йдеться у повідомленні НЕК.

Як повідомлялося, військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало припинення дистанційної передачі даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю над дотриманням гарантій.

"Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі і що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація", - зазначили у МАГАТЕ.
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