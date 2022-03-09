"Укренерго" заявляє про повне знеструмлення Чорнобильської АЕС через дії окупантів
Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена діями російських окупантів, повідомив системний оператор НЕК "Укренерго", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС! Бойові дії продовжуються, що унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергопостачання", - йдеться у повідомленні НЕК.
Як повідомлялося, військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС.
Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало припинення дистанційної передачі даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю над дотриманням гарантій.
"Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі і що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація", - зазначили у МАГАТЕ.