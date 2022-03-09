Канада відправить Україні високоспеціалізовану військову техніку

Канада надішле Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки, повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щойно говорив із президентом Зеленським. Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми обговорювали також санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні" , - написав Трюдо у Twitter у середу.

Він додав, що запросив Президента України виступити перед парламентом Канади.